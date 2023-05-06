06 Mayıs 2023, Cumartesi
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Akaryakıta üst üste 3. indirim! Motorinin ardından benzin de 20 TL’nin altına düştü
Brent petroldeki dalgalanma akaryakıt fiyatlarına yansıdı. Akaryakıtta indirim devam ediyor. Motorinin ardından benzine de indirim geldi. Benzinin litre fiyatına 1,06 TL'lik indirim geldi. Motorinin ardından benzin de 20 TL'nin altına geriledi. İstanbul'da motorin 17,97 benzin 19.39 liradan satılıyor. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek son rakamları paylaştı.