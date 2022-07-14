ABD’li ekonomistten Türkiye paylaşımı! Brooks: Türkiye için daha güzel günler geliyor

Ekonomideki gelişmeler yabancılar tarafından yakından takip ediliyor. ABD merkezli finans kuruluşu Goldman Sachs’ın ekonomisti Robin Brooks, Türk ekonomisi ile ilgili dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. Brooks "Türkiye, ihracatın patlama yaptığı birkaç öz kaynak çarpanından biridir. Net ihracatın büyümeye katkısına bakın, Meksika'da, Güney Afrika'da ve Arjantin'de negatif. Yalnızca Türkiye'nin sürekli olarak olumlu katkıları var. Daha güzel günler geliyor." dedi. Gelişmeleri A Para Araştırma Müdürü Erdoğan Turan değerlendirdi.

Erdoğan Turan'ın öne çıkan sözleri:

"Bu işi aşina olanlar için basit bir gerçeği ifade ediyor. Türkiye'yi gelişen ülkelerle kıyaslıyorlar ve bu bir derece doğrudur. Belli ekonomik verilere göre ülkeleri tanımlamak için Bu şekilde klasman ve sınıflandırma yapmak kolaylaştırıcıdır. Bizi de ekonomistler gelişen ülkelerle karşılaştırırken belli başlı rakamlar üzerinden bunu yapıyorlar.

Burada sadece ihracat üzerinden değil ekonomiye ve büyüme katkısı üzerinden bir paylaşım var. Büyümeyle kıyaslıyorsak gelişen ülkelerle aramızda çok büyük bir fark var. İhracat olarak bakıyorsanız çok büyük bir fark görünmüyor. İhracatın büyümeye katkısına bakıyorsanız ciddi bir fark var. Bu tablolar işte bunu anlatıyor.

İhracatın 2021 yılında büyümeye katkısı açıklandı. Yüzde 4,9 bir katkısı oldu ihracatın büyümeye. 2021 yılı ekonomik büyümenin yüzde 44'ünü aldığımız yer ihracat. Türkiye ekonomisinin büyümesinin neredeyse yarısı ihracattan gelmiştir. 2022 yılı içinde çok büyük bir değişim yok. İhracat bir önceki döneme göre yüzde 16 artış gösterdi. Büyümeye ihracatın katkısı yüzde 5,7 olarak gerçekleşti.

Türkiye pandemiyle başlayan süreçte üretmenin zor olduğu, üretim olsa bile malı isteyene ulaştırmanın zor olduğu bütün maliyetlerin çok yüksek olduğu bir dönemde ihracatını ciddi şekilde artırdı. Sene sonu için 250 milyar dolarlık bir hedef var. Onu yakalamak hiç zor değil. Konu sadece bu rakam değil bu ihracattan ekonomiye kalan katkı önemli.

İhracata yani döviz kazandırıvı işlemlere ciddi bir teşvik var. Tablolara bakıldığı zaman Meksika'nın, Arjantin'in ve Güney Afrika'nın da ihracatı var. Ve hemen hemen yakın ihracat rakamları bunlar. Ancak bunlar ülkelerin büyümesine anlamlı bir katkı yapmamış. Fakat Türkiye'de ise büyümenin neredeyse yarısı ihracattan gelmiş. Ciddi bir ivlenme var. Bu iş bizi başka bir yere götürecek. Brooks bir patlamadan bahsediyor. Türkiye'nin ihracatı 2,5 yılda 6 kar artmış. Bu bir politika değişikliğidir ve durduk yere bu ihracat artmadı. Çünkü ihracatçıya çok ciddi teşvikler geldi."