A Haber’den Şehrin Ekonomisi etkinliği! Kayseri ekonomisi masaya yatırıldı

A Haber şehirlerin ekonomi nabzını yerinde tutuyor. A Haber'in öncülüğünde gerçekleştirilen Şehrin Ekonomisi etkinliği bu defa Kayseri'de yapıldı. Kentin önde gelenleri, üreticiler, iş insanları ile çalışanlar bir araya geldi ve Kayseri ekonomisi masaya yatırıldı. Şehirde yapılabilecek projeler konuşuldu.

Yatırımlar, kentin ekonomisine katkı sağlayacak öneriler ve çalışmalar. Buluşmanın gündemi Anadolu ekonomisiydi. A Haber'in düzenlediği Şehrin Ekonomisi etkinliği Kayseri'de yapıldı.

OSB SAYISI ARTIYOR

Kayseri'nin ekonomisinin konuşulduğu etkinlikte kentin üretim, turizm ve ihracat potansiyeli ele alındı. Şehirde organize sanayi bölgelerinin sayısı her geçen gün artıyor.

YENİ PROJELER HAYATA GEÇECEK

Kayseri, gastronomi ve turizmiyle de öne çıkan kentlerden biri. Yeni projeler sayesinde Kayseri ekonomisinin daha da gelişmesi planlanıyor.