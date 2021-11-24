900 yataklı Trabzon Şehir Hastanesinin yapım çalışmaları sürüyor! Hizmete gireceği tarih belli oldu

Trabzon'da Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin yanındaki dolgu alanında yapımı süren 900 yataklı Şehir Hastanesinin yapım çalışmaları sürüyor. Hastane inşası kapsamında deniz dolgusuna 4 bin 416 fore kazık çakılması planlanırken, şu ana kadar bin 200 kadarının çakılma işlemi gerçekleşti. Yapımı süren şehir hastanesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, Trabzon'daki şehir hastanesinin diğer şehir hastanelerinden farklı olarak yap-işlet-devret modeli ile değil, devlet imkanlarıyla yapıldığını söyledi.