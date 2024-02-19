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8. Yargı Paketi'nde neler var?

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.02.2024 12:47
8. Yargı Paketi'ne eklenen yeni düzenlemeler 20 Şubat'ta Adalet Komisyonu'nda görüşülmeye başlanacak. Detaylar neler? A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu detayları anlattı.
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