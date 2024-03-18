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8 soruda Yarısı Bizden kampanyası! Konut için ne kadar hibe ve kredi verilecek?

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 18.03.2024 11:12
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'da yürütülecek kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamındaki "Yarısı Bizden Kampanyası"na ilişkin merak edilen 8 sorunun yanıtını paylaştı. İşte tüm detaylar…

8 SORUDA YARISI BİZDEN REHBERİ

-KONUT İÇİN NE KADAR HİBE VE KREDİ VERİLECEK?

- İŞ YERİ İÇİN NE KADAR HİBE VE KREDİ VERİLECEK?

- KREDİ İÇİN GELİR ŞARTI ARANIYOR MU?

- KİRACILARA DESTEK SAĞLANACAK MI?

- BAKANLIK ÖDEMEYİ NE ZAMAN, NASIL YAPACAK?

- HAK SAHİPLERİNİN ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

- HANGİ ŞARTLARDA KAMPANYA UYGULANMAYACAK?

- KREDİ GERİ ÖDEMELERİ NASIL HESAPLANACAK?

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8 soruda Yarısı Bizden kampanyası!
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