18 Mart 2024, Pazartesi
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8 soruda Yarısı Bizden kampanyası! Konut için ne kadar hibe ve kredi verilecek?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'da yürütülecek kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamındaki "Yarısı Bizden Kampanyası"na ilişkin merak edilen 8 sorunun yanıtını paylaştı. İşte tüm detaylar…
8 SORUDA YARISI BİZDEN REHBERİ
-KONUT İÇİN NE KADAR HİBE VE KREDİ VERİLECEK?
- İŞ YERİ İÇİN NE KADAR HİBE VE KREDİ VERİLECEK?
- KREDİ İÇİN GELİR ŞARTI ARANIYOR MU?
- KİRACILARA DESTEK SAĞLANACAK MI?
- BAKANLIK ÖDEMEYİ NE ZAMAN, NASIL YAPACAK?
- HAK SAHİPLERİNİN ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
- HANGİ ŞARTLARDA KAMPANYA UYGULANMAYACAK?
- KREDİ GERİ ÖDEMELERİ NASIL HESAPLANACAK?