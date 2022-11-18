8 EYLÜL 1999 SONRASINA EYT HAKKI! Kimler işe giriş tarihini geri çeker? Faruk Erdem A Haber canlı yayınında tek tek anlattı

Son dakika EYT haberi... Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için şartlar netleşmeye başladı. İlk etapta 1.5 milyon kişi emekli olacak. Peki, 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanların EYT'li olma hakkı var mı yok mu? Hangi şartlarda olur? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında tüm detayları anlattı. İşte o 5 yol...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN