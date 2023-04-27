27 Nisan 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları 65 yıllık rüya: Nükleer enerji! Türkiye enerjide yeni bir sayfa açıyor!

65 yıllık rüya: Nükleer enerji! Türkiye enerjide yeni bir sayfa açıyor!

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.04.2023 12:44
Güncelleme:27.04.2023 12:44
Türkiye enerjide hayallerinin temelini attı şimdi ise meyvelerini toplamaya başladı. 65 yıllık nükleer enerji rüyasını yaşamak için geri sayım başladı. Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak öncülüğünde temeli atılan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk ünitesi, tüm tehditlere rağmen devreye alınacak.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türkiye enerjide yeni bir sayfa açıyor!
Türkiye enerjide yeni bir sayfa açıyor!
Et ve Süt Kurumu fiyat sabitledi
Et ve Süt Kurumu fiyat sabitledi
Büyük dönüşüm başlıyor! 5 adımda başvuru
Büyük dönüşüm başlıyor! 5 adımda başvuru
Vatandaştan ’yarısı bizden’e yoğun katılım!
Vatandaştan 'yarısı bizden'e yoğun katılım!
Çeyrek altın üretiminde rekor
Çeyrek altın üretiminde rekor
Yüzde 50’sini devlet karşılayacak
"Yüzde 50'sini devlet karşılayacak"
Türkiye turizmde hedef büyüttü
Türkiye turizmde hedef büyüttü
Aile Destek Sistemi ile 6 milyon haneye ulaşıldı
Aile Destek Sistemi ile 6 milyon haneye ulaşıldı
Akkuyu Nükleer Santrali’ne yakıt yüklemesi
Akkuyu Nükleer Santrali'ne yakıt yüklemesi
Tarım ve Orman Bakanı A Haber’de
Tarım ve Orman Bakanı A Haber'de
Sosyal konut projeleri
Sosyal konut projeleri
Togg için 0,99 oranla kredi kolaylığı
Togg için 0,99 oranla kredi kolaylığı
Daha Fazla Video Göster