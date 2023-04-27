65 yıllık rüya: Nükleer enerji! Türkiye enerjide yeni bir sayfa açıyor!

Türkiye enerjide hayallerinin temelini attı şimdi ise meyvelerini toplamaya başladı. 65 yıllık nükleer enerji rüyasını yaşamak için geri sayım başladı. Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak öncülüğünde temeli atılan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk ünitesi, tüm tehditlere rağmen devreye alınacak.

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