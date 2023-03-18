6 farklı kredi desteği! İşte kentsel dönüşüm destek paketinin ayrıntıları

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kentsel dönüşüme yönelik destek paketini duyurdu. Dönüşümde 0,79 faizle kişi başına 1 milyon 250 bin TL ödenecek. Müteahhide teşvik, vatandaşa ödeme kolaylığıyla binalar dönüşecek. Müteahhide kentsel dönüşümde 250 milyon TL'ye kadar kredi imkanı sağlanacak. vatandaş için limit 600 binden 1 milyon 250 bin TL'ye çıkarıldı. Peki ayrıntılar neler? Detayları A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim’in konuğu olan TÜGEM Başkan Yardımcısı Mustafa Hakan Özelmacıklı anlattı.

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