6 aylık enflasyon farkına göre emekli maaşları ne kadar olacak? Emekli maaşları için gözler temmuz ayında

Emekli maaşı temmuz zammı için gözler altı aylık enflasyon farkına çevrildi. Beklentiler ne yönde? Kök maaşlara zam yapılacak mı? Ayrıntıları A Haber muhabiri İslim İstanbullu uzamanına sordu.

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