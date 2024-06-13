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6 aylık enflasyon farkına göre emekli maaşları ne kadar olacak? Emekli maaşları için gözler temmuz ayında

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Giriş: 13.06.2024 14:34
Emekli maaşı temmuz zammı için gözler altı aylık enflasyon farkına çevrildi. Beklentiler ne yönde? Kök maaşlara zam yapılacak mı? Ayrıntıları A Haber muhabiri İslim İstanbullu uzamanına sordu.
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