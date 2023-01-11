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3600 ek göstergeyle ilave ikramiye! İKRAMİYE FARKI NE ZAMAN yatırılacak?

A Haber
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Giriş: 11.01.2023 11:24
15 Ocak'ta yürürlüğe girecek olan 3 bin 600 ek gösterge düzenlemesiyle emekli olacakların ikramiyesi de arttı. 2022 yılı içinde emekli olana 93 bin TL ikramiye farkı ödenecek. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.
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İlave ikramiye! Ne zaman yatırılacak?
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