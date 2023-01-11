3600 ek göstergeyle ilave ikramiye! İKRAMİYE FARKI NE ZAMAN yatırılacak?

15 Ocak'ta yürürlüğe girecek olan 3 bin 600 ek gösterge düzenlemesiyle emekli olacakların ikramiyesi de arttı. 2022 yılı içinde emekli olana 93 bin TL ikramiye farkı ödenecek. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.

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