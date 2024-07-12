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3 yıl önce kurak bir araziye deneme amaçlı ekildi, şimdi köyün geçim kaynağı oldu

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 12.07.2024 09:03
Bilecik'te 3 yıl önce kurak bir araziye deneme amaçlı ekilen maviyemişin (yaban mersini) hasadı yapılırken, 10 tonluk üretimle şimdi bir köyün geçim kaynağı oldu.
Deneme amaçlı ekildi, şimdi köyün geçim kaynağı
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