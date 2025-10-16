2026 reformları milyonları rahatlatacak! Yeni düzenlemeler kimleri kapsayacak?

Türkiye'de milyonlarca emekli, memur, işçi, esnaf, ev kadını ve çalışan için yeni dönem başlıyor. TBMM'nin açılmasıyla birlikte sosyal güvenlikten emeklilik sistemine, çalışma hayatından gelir artışlarına kadar pek çok alanda kapsamlı reformlar için düğmeye basıldı. Yeni düzenlemeler, hem gelirleri artıracak hem de erken emeklilik gibi yeni haklar getirecek. Peki yeni yılda hangi reformlar yapılacak? Milyonları ilgilendiren reformlarda neler var? Ayrıntıları A Haber muhabiri İslim İstanbullu konuğu olan Takvim gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem ile konuştu.

