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2023 emekli zammı ne kadar olacak? Refah payı zammı ne kadar olacak? Faruk Erdem A Haber'de değerlendirdi

A Haber
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Giriş: 01.05.2023 09:52
Milyonlarca emekli, memur, asgari ücretli, kamu işçisi Temmuz'da zamlı maaş, aylık alacak. İkramiyeler, sosyal destekler, kısa çalışma, işsizlik ödeneği, emzirme yardımı da artacak. Kesin zam oranı 3 Temmuz'da netleşecek. Yaklaşık 15 milyon emeklinin geliri artarken, 7500 lira üzerinde aylık alanlara refah payı da verilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin emekliye refah payında yeni uygulamanın ayrıntılarına ilişkin ipuçları verdi. Mİlyonları ilgilendiren refah payı nasıl hesaplanacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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