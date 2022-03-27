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2022 SSK, SGK, Bağ-Kur emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 2022 SSK, SGK, Bağ-Kur emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.03.2022 13:50
Emeklilere verilen bayram ikramiyesinde artış gündemde. Dört formül üzerinde duruluyor. Bu formüller hangileri, ne kadarlık bir artış bekleniyor? Ayrıntılar A Haber muhabiri Rıfat Fırat aktardı.
2022 SSK, SGK, Bağ-Kur emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 2022 SSK, SGK, Bağ-Kur emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
2022 SSK, SGK, Bağ-Kur emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 2022 SSK, SGK, Bağ-Kur emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
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