27 Mart 2022, Pazar
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2022 SSK, SGK, Bağ-Kur emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 2022 SSK, SGK, Bağ-Kur emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
Emeklilere verilen bayram ikramiyesinde artış gündemde. Dört formül üzerinde duruluyor. Bu formüller hangileri, ne kadarlık bir artış bekleniyor? Ayrıntılar A Haber muhabiri Rıfat Fırat aktardı.