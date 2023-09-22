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1.20 faiz ve 15 yıl vadeli konut kredisi imkanı! “İlk Evim”e kamu desteği

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Giriş: 22.09.2023 15:45
İlk kez ev alacaklara yönelik uygun koşullarda konut kredi imkanlarını genişletiyor. Dar ve orta gelirli vatandaşların ev sahibi olmalarını desteklemek amacıyla yeni projeler hayat geçiriliyor.
“İlk Evim”e kamu desteği
“İlk Evim”e kamu desteği
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