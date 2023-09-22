22 Eylül 2023, Cuma
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ANA SAYFA
1.20 faiz ve 15 yıl vadeli konut kredisi imkanı! “İlk Evim”e kamu desteği
İlk kez ev alacaklara yönelik uygun koşullarda konut kredi imkanlarını genişletiyor. Dar ve orta gelirli vatandaşların ev sahibi olmalarını desteklemek amacıyla yeni projeler hayat geçiriliyor.