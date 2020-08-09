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Yunanistan’ı karıştıran sözler! Emekli Yunan General Nikolaos Tamouridis'ten darbe iması...

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Giriş: 09.08.2020 08:37
Güncelleme:09.08.2020 08:45
Atina yönetimi Ayasofya Camii'nin ibadete açıldığı 24 Temmuz tarihinde demokrasiye geçisin yıl dönümünü kutladı. Atina yönetiminin bu tutumu Emekli Yunan General Nikolaos Tamouridis tepkisine yol açtı. Sert sözlerle hükümeti topa tutan Tamouridis’in “Neyi kutluyorsunuz, devletin baştan düzenlenmesi gerekir” sözleri ise akıllara darbe imasını getirdi.
Yunanistan’ı karıştıran sözler! Darbe iması...
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