13 Ekim 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Yunanistan'da Gürcistan eski Devlet Başkanı Saakaşvili'ye yumruklu saldırı

Yunanistan'da Gürcistan eski Devlet Başkanı Saakaşvili'ye yumruklu saldırı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.10.2020 00:24
Yunanistan’ın başkenti Atina’ya giden Gürcistan eskli Devlet Başkanı Mikheil Saakashvili, vatandaşlarla görüşme sırasında yumruklu saldırıya uğradı.

Gürcistan'daki devlet başkanlığı görevi sırasında zimmetine para geçirme ve görevi kötüye kullanma suçları nedeniyle aranan eski Devlet Başkanı Mikheil Saakashvili, Yunanistan'ın başkenti Atina'da Gürcistan vatandaşları ile bir araya geldi.

Gürcistan'da 31 Ekim'de düzenlenecek parlamento seçimleri hakkında bilgi veren Saakashvili, görüşme sırasında kimliği belirsiz bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Saldırının ardından Atina polisi kalabalığı dağıtarak, Saakashvili'yi bölgeden uzaklaştırdı.

Saldırının ardından açıklama yapan Saakashvili, Gürcistan'daki rakiplerini saldırıyı organize etmekle suçladı. Saakashvili, Yunan polisine meydana gelen saldırı karşısında aldığı önlemler için teşekkür ederek, "Son derece profesyonel, hızlı ve yeterli tepki, provokasyonu önleyen ve toplantı sırasında yurttaşlarımızın güvenliğini sağladığınız için teşekkür ederiz" dedi.

Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, Saakashvili'nin Gürcistan vatandaşları ile sokakta görüşme yaptığı sırada kimliği belirsiz kişi tarafından kafasından defalarca yumruklandığı görülüyor.

Saakaşvili'ye Atina'da yumruklu saldırı
Saakaşvili'ye Atina'da yumruklu saldırı
Çin'den tatbikatlı gözdağı
Çin'den tatbikatlı gözdağı
Ölüm anı kamerada...
Ölüm anı kamerada...
İran korona aşısı için tarih verdi
İran korona aşısı için tarih verdi
Başörtülü siyahi Belediye Başkanı istifaya mı zorlandı?
Başörtülü siyahi Belediye Başkanı istifaya mı zorlandı?
Kuzey Kore lideri Kim Jong'u ilk kez böyle göreceksiniz!
Kuzey Kore lideri Kim Jong'u ilk kez böyle göreceksiniz!
Avrupa'da polis şiddeti!
Avrupa'da polis şiddeti!
Ermenistan'ın hedefi siviller! Saldırı anı kamerada
Ermenistan'ın hedefi siviller! Saldırı anı kamerada
Ermenistan'ın Gence'ye alçak saldırısı kameralara böyle yansıdı
Ermenistan'ın Gence'ye alçak saldırısı kameralara böyle yansıdı
Son dakika: Tayland'da otobüsle tren çarpıştı: 20 ölü 29 yaralı
Son dakika: Tayland'da otobüsle tren çarpıştı: 20 ölü 29 yaralı
Ermenistan'a ait uçaksavar füze sistemleri imha edildi
Ermenistan'a ait uçaksavar füze sistemleri imha edildi
Hedefte yine siviller vardı! Ermenistan'dan Gence'ye füzeli saldırı
Hedefte yine siviller vardı! Ermenistan'dan Gence'ye füzeli saldırı
Daha Fazla Video Göster