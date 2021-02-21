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Yolcu uçağının motoru havada alev aldı! Facianın eşiğinden dönüldü

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Giriş: 21.02.2021 10:03
Güncelleme:21.02.2021 15:32
ABD'den Honolulu'ya hareket eden tarifeli yolcu uçağının motorlarından biri seyir halindeyken alev aldı. 213 yolcuyu taşıyan uçakta korku dolu dakikalar yaşanırken motordan kopan parçalar yerleşim birimi çevresine düştü. Facianın eşiğinden dönülen olayda şans eseri can kaybı yaşanmadı.

ABD'den Honolulu'ya hareket eden tarifeli yolcu uçağının motorlarından biri seyir halindeyken alev aldı. 213 yolcuyu taşıyan uçakta korku dolu dakikalar yaşanırken motordan kopan parçalar yerleşim birimi çevresine düştü. Facianın eşiğinden dönülen olayda şans eseri can kaybı yaşanmadı.

Yolcu uçağının motoru havada alev aldı! Facianın eşiğinden dönüldü YOLCU UÇAĞININ MOTORU HAVADA ALEV ALDI! FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ
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