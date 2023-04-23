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Yanardağda son 24 saatte 9 patlama

İHA
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Giriş: 23.04.2023 08:23
Meksika’da yer alan Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saat içinde 9 yeni patlama daha kaydedildi. Yanardağda sene başından beri yaşanan patlama sayısı 376’ya yükseldi.
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Son 24 saatte 9 patlama
Son 24 saatte 9 patlama
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