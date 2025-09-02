02 Eylül 2025, Salı
Von Der Leyen’in uçağına GPS müdahalesi! GPS sinyali kesildi, uçak havada tur attı
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen'in uçağı Bulgaristan'a iniş yaparken GPS sinyali kesildi. Elektronik navigasyon devre dışı kalınca pilotlar kâğıt haritalarla iniş yapmak zorunda kaldı. Olay sonrası Brüksel'den sert bir mesaj geldi; "Şüpheler Rusya üzerinde yoğunlaştı" denildi.