Ukraynalı sivillerin yaşam savaşı

Ukrayna'da yaşanan insanlık dramı sürüyor. Bebekler açlıkla sınanıyor. Yoğun bombardıman altında kilometrelerce yol gidip ölüm kalım savaşı veriyor. Alisa bebek de onlardan biri. A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu ve kameraman Niyazi Kurt, 6 aylık Alisa'nın her şeye rağmen gülen yüzünü görüntüledi. O, henüz yaşanılanların farkında değil ama tüm dünya biliyor ki ona yaşatılanlar en büyük savaş suçu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN