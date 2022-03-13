13 Mart 2022, Pazar
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Ukraynalı sivillerin yaşam savaşı
Ukrayna'da yaşanan insanlık dramı sürüyor. Bebekler açlıkla sınanıyor. Yoğun bombardıman altında kilometrelerce yol gidip ölüm kalım savaşı veriyor. Alisa bebek de onlardan biri. A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu ve kameraman Niyazi Kurt, 6 aylık Alisa'nın her şeye rağmen gülen yüzünü görüntüledi. O, henüz yaşanılanların farkında değil ama tüm dünya biliyor ki ona yaşatılanlar en büyük savaş suçu.