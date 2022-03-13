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Ukraynalı sivillerin yaşam savaşı

A Haber
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Giriş: 13.03.2022 08:59
Ukrayna'da yaşanan insanlık dramı sürüyor. Bebekler açlıkla sınanıyor. Yoğun bombardıman altında kilometrelerce yol gidip ölüm kalım savaşı veriyor. Alisa bebek de onlardan biri. A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu ve kameraman Niyazi Kurt, 6 aylık Alisa'nın her şeye rağmen gülen yüzünü görüntüledi. O, henüz yaşanılanların farkında değil ama tüm dünya biliyor ki ona yaşatılanlar en büyük savaş suçu.
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