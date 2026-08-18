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Ukrayna'dan Rusya'nın derinliklerine saldırı: İlk kez İngiliz İHA'ları kullanıldı

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta gerilim yeniden tırmandı. Ukrayna ordusunun Rusya'nın iç kesimlerine yönelik son saldırılarında ilk kez İngiliz yapımı İHA'ların kullanıldığı öne sürüldü. A Haber muhabiri Agşin Kişiyev, Moskova ve çevresinde etkili olan saldırıların ardından Rusya'nın 791 İHA'nın düşürüldüğünü açıkladığını aktardı. Rusya'nın ise Kiev başta olmak üzere Ukrayna'nın çeşitli kentlerine misilleme saldırıları düzenlediği bildirildi.

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