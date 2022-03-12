12 Mart 2022, Cumartesi
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Ukrayna'da cami bombalandığı haberi asılsız çıktı!
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Mariupol'de 86 Türk'ün sığındığı Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan Camisi'nin bombalandığını iddia etti. Ekoavrasya Ukrayna Başkanı İsmail Hacıoğlu, A Haber canlı yayınında iddialara yanıt verdi. Hacıoğlu, "Cami bombalandığı haberleri asılsız. Atılan bomba caminin uzağına düştü." dedi.