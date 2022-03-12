12 Mart 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Ukrayna'da cami bombalandığı haberi asılsız çıktı!

Ukrayna'da cami bombalandığı haberi asılsız çıktı!

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.03.2022 16:45
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Mariupol'de 86 Türk'ün sığındığı Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan Camisi'nin bombalandığını iddia etti. Ekoavrasya Ukrayna Başkanı İsmail Hacıoğlu, A Haber canlı yayınında iddialara yanıt verdi. Hacıoğlu, "Cami bombalandığı haberleri asılsız. Atılan bomba caminin uzağına düştü." dedi.
Ukranya’dan Türkiye’ye teşekkür
Ukranya'dan Türkiye'ye teşekkür
Ukrayna’da cami bombalandığı haberi asılsız çıktı!
Ukrayna'da cami bombalandığı haberi asılsız çıktı!
Kiev’i terk etmeyenler büyük direnişe hazırlanıyor
Kiev'i terk etmeyenler büyük direnişe hazırlanıyor
Ukrayna’da Gogolev köyü bombalandı
Ukrayna’da Gogolev köyü bombalandı
Mikolayiv’deki saldırı güvenlik kamerasında
Mikolayiv'deki saldırı güvenlik kamerasında
Rusya, Vasilkov’u 6 füzeyle vurdu
Rusya, Vasilkov’u 6 füzeyle vurdu
Ukrayna’da soğuk hava deposu vuruldu
Ukrayna’da soğuk hava deposu vuruldu
Rus güçleri Melitopol Belediye Başkanı’nı kaçırdı
Rus güçleri Melitopol Belediye Başkanı'nı kaçırdı
Rus ordusu Harkov’da bir köyü hedef aldı
Rus ordusu Harkov’da bir köyü hedef aldı
Ukrayna’nın üyeliğine yeşil ışık!
Ukrayna’nın üyeliğine yeşil ışık!
Kiev’e ilerleyen Rus konvoyu görüntülendi
Kiev'e ilerleyen Rus konvoyu görüntülendi
ABD’den Türkiye’ye teşekkür!
ABD’den Türkiye’ye teşekkür!
Daha Fazla Video Göster