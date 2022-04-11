11 Nisan 2022, Pazartesi
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Ukrayna 11 bin mayın imha etti! Çernigiv harabeye döndü
Ukrayna'nın başkenti Kiev çevresinden çekilen Rus birlikleri ardından binlerce patlamaya hazır mayın bıraktı. Şu ana kadar 11 bin mayın ve tuzak imha edildi. Başkent Kiev'e dönüşler de sürüyor. Çernigiv de harabeye döndü. Son durumu bölgeden A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı. Kiev’in çevresinde olan bölgelerde büyük bir yıkım olduğunu belirten Mert Hacıalioğlu, “Ruslar bu noktayı abluka altına almıştı ve yoğun çatışmalar yaşandı. Burası Belarus’a oldukça yakın ve şiddetli çatışmaların yaşandığı yerlerden biri. Sivil yerleşim yerleri hasar görmüş durumda. Bölgede ağır bombardıman yaşandı. Siviller evlerinden kalan malzemeleri araçlarına yükleyerek burayı terk ediyorlar. Çernigiv harabeye dönmüş durumda.” dedi.