Trump'tan İran'a 'tam teslimiyet' ültimatomu

ABD ile İran arasındaki gerilim, Trump'ın Tahran yönetimine çarşamba gecesine kadar verdiği süre ile yeni bir boyuta taşındı. Kalıcı bir barış ve Hürmüz Boğazı'nda serbest geçiş talep eden Trump, anlaşma sağlanamaması durumunda İran'ın tüm köprülerini ve elektrik santrallerini vurmakla tehdit etti. A Haber ekranlarında süreci değerlendiren Gazeteci Bercan Tutar, İran içindeki siyasi kaosu, İsrail'in demiryolu uyarısını ve olası Amerikan saldırısında hedef alınacak kritik noktaları tek tek harita üzerinde anlattı.