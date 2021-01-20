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Trump'tan Beyaz Saray'a sessiz veda!

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Giriş: 20.01.2021 16:49
Güncelleme:20.01.2021 16:58
Kasım ayındaki seçimde başkan seçilen Joe Biden bugün yemin ederek ABD'nin 46. Başkanı olacak. Tartışmalı Başkan Donald Trump, ailesiyle birlikte Beyaz Saray'dan ayrıldı. Trump veda konuşmasında, "Biz sıradan bir yönetim değildik. Bir şekilde geri döneceğim" dedi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump döneminin sonuna gelindi.

Kasım ayındaki seçimi kaybeden Başkan Donald Trump bugün görevi Demokratların adayı Joe Biden'a devrediyor.

Saat 16.15'te ABD Başkanı Donald Trump ve ailesi Beyaz Saray'dan ayrıldı. Trump ve ailesi Beyaz Saray'ın bahçesindeki helikoptere binerek başkanlık konutunu terketti.

Kasım ayında başkan seçilen Joe Biden'ın Türkiye saati ile 19.30'da yemin etmesi bekleniyor.

Donald Trump, giderken uzun yıllardır ABD siyasetinde devam eden bir geleneği daha bozuyor. Trump, helefi Joe Biden'ın yemin törenine katılmayacak.

TRUMP'IN VEDA KONUŞMASI
Saat 16.30'da helikopterle Maryland Askeri Üssü'ne geçen Donald Trump buradan veda konuşması gerçekleştirdi.

Trump, "Amerikan ordusunu yeniden inşa ettik. Yaptıklarımız gerçekten muazzamdı. Biz sıradan bir yönetim değildik. Bir şekilde geri döneceğim. Pandemi bizi etkilememiş olsaydı, inanılmaz rakamlara ulaşacaktık. Kongreye çok teşekkür etmek istiyorum birlikte çok iyi çalıştık, en azından bazı unsuralarıyla" dedi.

Melania Trump, "Sizin First Lady'niz olmak benim için bir onurdu" ifadelerini kullandı.

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