Trump’ın otelinin önünde patlayan araç! Zanlı koyu Trump taraftarı çıktı

Yeni yılın ilk gününde, ABD'nin New Orleans eyaletinde bir kişi, kamyonetini kutlamalara katılan kalabalığın üzerine sürerek en az 15 kişinin ölümüne yol açtı. Saatler sonra ise Las Vegas kentindeki Trump otelin önünde Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla marka bir araç patlayarak alev aldı. Olayda bir kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Art arda gerçekleşen iki olay, bazı soru işaretlerini akıllara getirdi. Yerel medya, iki saldırganın aynı askeri üste görev yaptığını yazdı. FBI, zanlının kimliğini açıkladı. Matthew adlı zanlı, 19 yıl ABD ordusunda görev almış, hatta koyu bir Trump destekçisiymiş. Öte yandan New York'ta da bir gece kulübünde silahlı saldırı gerçekleşti, 10 kişi yaralandı. Polis bunun bir terör saldırısı olmadığını bildirdi.

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