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Trump-Zelenskiy krizine Rusya ne dedi? Moskova’dan gelen ilk tepki ne oldu?

Trump-Zelenskiy krizine Rusya ne dedi? Moskova'dan gelen ilk tepki ne oldu?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.03.2025 15:41
Beyaz Saray'daki Trump Zelenskiy krizine Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, “Oval Ofis'te tokatlandı” derken Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, “Ona vurmamış olmaları mucize.” ifadelerini kullandı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova'dan aktardı.
Trump-Zelenskiy krizine Rusya ne dedi? Moskova’dan gelen ilk tepki ne oldu?
Trump-Zelenskiy krizine Rusya ne dedi?
Trump-Zelenskiy krizine Rusya ne dedi?
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