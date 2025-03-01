01 Mart 2025, Cumartesi
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Trump-Zelenskiy krizine Rusya ne dedi? Moskova'dan gelen ilk tepki ne oldu?
Beyaz Saray'daki Trump Zelenskiy krizine Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, “Oval Ofis'te tokatlandı” derken Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, “Ona vurmamış olmaları mucize.” ifadelerini kullandı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova'dan aktardı.