Trump İsrail'i kınamak yerine Hamas'ı tehdit etti: Uslu durmazsa onları yok edeceğiz!
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile bir araya geldi. Görüşme sırasında gazetecilerin Gazze’ye ilişkin sorularını yanıtlayan Trump, İsrail’in ateşkes ihlallerine doğrudan tepki göstermekten kaçındı; bunun yerine Hamas’ı hedef alarak, “Hamas uslu durmazsa onları yok edeceğiz” şeklinde sert bir uyarıda bulundu.