Haberler Dünya Videoları Trump İsrail'i kınamak yerine Hamas'ı tehdit etti: Uslu durmazsa onları yok edeceğiz!
Trump İsrail’i kınamak yerine Hamas’ı tehdit etti: Uslu durmazsa onları yok edeceğiz!

Trump İsrail'i kınamak yerine Hamas'ı tehdit etti: Uslu durmazsa onları yok edeceğiz!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.10.2025 15:26
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile bir araya geldi. Görüşme sırasında gazetecilerin Gazze’ye ilişkin sorularını yanıtlayan Trump, İsrail’in ateşkes ihlallerine doğrudan tepki göstermekten kaçındı; bunun yerine Hamas’ı hedef alarak, “Hamas uslu durmazsa onları yok edeceğiz” şeklinde sert bir uyarıda bulundu.
