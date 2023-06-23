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Titanik'in enkazına dalan denizaltıdakiler hayatlarını kaybetti

A Haber
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Giriş: 23.06.2023 13:35
Titanik enkazına dalış yaptığı sırada geçtiğimiz pazar günü Atlas Okyanusu’nda kaybolan denizaltıyı arama çalışmalarından kötü haber geldi. ABD Sahil Güvenliği, denizaltındaki beş kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.
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