23 Haziran 2023, Cuma
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Titanik'in enkazına dalan denizaltıdakiler hayatlarını kaybetti
Titanik enkazına dalış yaptığı sırada geçtiğimiz pazar günü Atlas Okyanusu’nda kaybolan denizaltıyı arama çalışmalarından kötü haber geldi. ABD Sahil Güvenliği, denizaltındaki beş kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.