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Tel Aviv'de binlerce İsrailli Netanyahu'ya 'istifa' çağrısı yaptı!

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Giriş: 31.03.2024 01:31
İsrail'de katil Netanyahu hükümetine karşı her hafta düzenlenen protestolar devam ediyor. Hükümet karşıtı gruplar, Gazze'deki savaş ve esirlerin geri getirilmesi için siyasi iradenin kayıtsızlığı eleştirisiyle ülke tarihinin "en sağcı hükümetinin" istifası ve erken seçim talep eden protestolarını artırdı.
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