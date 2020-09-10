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Tarihi leke: Fransa! Emekli Tuğgeneral Özgür Tör Fransa'nın utanç dolu soykırım tarihini anlattı

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Giriş: 10.09.2020 23:47
Doğu Akdeniz'de Yunanistan'a her türlü desteği vererek, savaş planı yapan Fransa'nın tarihi utançlarla dolu. A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan Emekli Tuğgeneral Özgür Tör, Fransa'nın Ruanda, Nijer, Senegal, Cezayir, Çad ve dünyanın birçok muhtelif bölgesinde yaptığı katliamları anlattı. Fransa ile müşterek hareket eden Yunanistan'ı da uyaran Tör, gün gelince Fransa'nın Yunanistan'a karşı da benzer eylemlerde bulunabileceğini belirtti. İşte tarihi insan hakları ihlalleri ve katliamlarla dolu olan Fransa'nın kara lekeleri...
Tarihi leke: Fransa! Emekli Tuğgeneral Özgür Tör A Haber'de anlattı
Tarihi leke: Fransa! Emekli Tuğgeneral Özgür Tör A Haber'de anlattı
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