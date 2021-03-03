Suudi Arabistan'dan aşı kararı! Hac ibadeti için aşı şartı

Suudi Arabistan'dan hacca gideceklere önemli bir uyarı geldi. Riyad yönetimi hac ibadeti için aşı şartının getirildiğini duyurdu. Aşı yaptırmayanlar hacca gidemeyecek.

Suudi Arabistan haç ibadeti için aşı şartı getirdi. 2020 yılında koronavirüs önemleri nedeniyle sadece Suudi Arabistan vatandaşları haç farizasını yerine getirebilmişti. Bu yıl ise hacca gidecekler için yeni düzenlemeler söz konusu. Aşı yaptırmayanlar hacca gidemeyecek.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanı aşı uygulamasının en önemli şart olduğunu söyledi. 2019 yılında 2,5 milyon kişi haç için Suudi Arabistan'a gitmişti. Suudi Arabistan hac ve umre ziyaretlerinden 10 milyar euronun üzerinde gelir kazanıyor.