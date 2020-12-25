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Suudi Arabistan'da restoran alev topuna döndü

İHA
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Giriş: 25.12.2020 20:02
Güncelleme:25.12.2020 20:07
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan 3 katlı bir restoranda büyük yangın çıktı. Yerel kaynaklar, yangında yaralanan veya can kaybı olmadığını aktardı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 3 katlı bir restoranda yangın çıktı.

Yangının kısa sürede büyümesiyle restoran alev topuna döndü.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yerel kaynaklar, yangında yaralanan veya can kaybı olmadığını aktardı.

Yangın yoğun çabalar sonrası söndürüldü.

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