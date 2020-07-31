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Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdülaziz'in sağlık durumunda flaş gelişme
Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdülaziz taburcu oldu. Suudi Kral Selman artan sağlık sorunları nedeniyle geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılmıştı.
Suudi Arabistan'ın 84 yaşındaki kralı Selman Bin Abdülaziz, sağlık durumunun iyileşmesinin ardından bugün hastaneden taburcu oldu.
Kral Abdülaziz, 20 Temmuz tarihinde başkent Riyad'da hastaneye kaldırılmıştı.
Suudi Kral, safra kesesindeki rahatsızlık nedeniyle ameliyat olmuştu.