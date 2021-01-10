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Suriye El Bab’da İHA’lı hava saldırısı! Büyük yangın çıktı

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Giriş: 10.01.2021 00:21
Güncelleme:10.01.2021 00:25
Suriye'nin El Bab ilçesinde kimliği belirsiz insansız hava aracı (İHA) tarafından hava saldırısı gerçekleştirildi. Saldırı sonucu bölgede büyük yangın çıktı.

Suriye'nin El Bab ilçesinde bulunan Terhin bölgesindeki petrol tankerlerine kimliği belirsiz insansız hava aracı (İHA) tarafından hava saldırısı gerçekleştirildi.

Saldırı sonucu bölgede büyük yangın çıktı.

Olay yerine sevk edilen sivil savunma ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

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