Suriye Cumhurbaşkanı Şara basketbol oynadı

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed El-Şara, Suriye-Lübnan dostluk maçında sahaya çıkarak basketbol oynadı. Şara’nın yaptığı 5 atıştan 1’inin isabetli olması dikkat çekerken, o anlar kamuoyunda gündem oldu.