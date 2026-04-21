Dünyanın enerji vanası kapandı! 13 milyon varil kayıp: İran ve ABD hattında kritik saatler

Orta Doğu’da sular durulmazken, küresel enerji arzının kalbi konumundaki Hürmüz Boğazı ve stratejik boru hatları büyük bir hesaplaşmanın merkezine yerleşti. A Haber ekranlarında bölgedeki son gelişmeleri değerlendiren Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem ve Sabah Gazetesi Dış Haberler Müdürü Bercan Tutar; İran’ın petrol restinden Donald Trump’ın sosyal medya diplomasisine, İsrail’in Lübnan’daki işgal girişiminden küresel piyasalardaki 13 milyon varillik açığa kadar kritik süreci tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi.