14 Temmuz 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Suikast girişimi sonrası Donald Trump'tan ilk görüntü

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.07.2024 08:44
Seçim çalışmaları kapsamında gittiği Pensilvanya'da silahlı saldırıya uğrayan Donald Trump, tedavisinin ardından uçakla New Jersey'e geçti. Trump burada uçaktan inerken görüntülenirken, gazetecilere el salladığı görüldü.
Trump’a saldırı sonrası görgü tanıkları o anları anlattı
Trump'a saldırı sonrası görgü tanıkları o anları anlattı
Suikast girişimi sonrası Donald Trump’tan ilk görüntü
Suikast girişimi sonrası Donald Trump'tan ilk görüntü
Eski ABD Başkanı Trump’a silahlı saldırı!
Eski ABD Başkanı Trump'a silahlı saldırı!
Trump kurşunların hedefi oldu!
Trump kurşunların hedefi oldu!
Trump’a mitinginde ateş açıldı!
Trump'a mitinginde ateş açıldı!
Katil İsrail’den Gazze’ye soykırım saldırısı!
Katil İsrail'den Gazze'ye soykırım saldırısı!
İsrail Han Yunus’u vurdu: en az 71 ölü!
İsrail Han Yunus'u vurdu: en az 71 ölü!
Fransa’da hükümet belirsizliği! Macron hükümeti kurma görevini sol ittifaka vermiyor
Fransa'da hükümet belirsizliği! Macron hükümeti kurma görevini sol ittifaka vermiyor
Brüksel karıştı! Dönem Başkanlığı alınacak mı?
Brüksel karıştı! Dönem Başkanlığı alınacak mı?
AB ile gizli anlaşma gerilimi!
AB ile gizli anlaşma gerilimi!
Gazze’de tartışılan ABD limanı kaldırılacak!
Gazze’de tartışılan ABD limanı kaldırılacak!
Katil İsrail’den Gazze’ye soykırım saldırısı
Katil İsrail'den Gazze'ye soykırım saldırısı
Daha Fazla Video Göster