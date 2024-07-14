14 Temmuz 2024, Pazar
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Suikast girişimi sonrası Donald Trump'tan ilk görüntü
Seçim çalışmaları kapsamında gittiği Pensilvanya'da silahlı saldırıya uğrayan Donald Trump, tedavisinin ardından uçakla New Jersey'e geçti. Trump burada uçaktan inerken görüntülenirken, gazetecilere el salladığı görüldü.