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Sudan'da neler oluyor? Son durumu A Haber'de anlattı

A Haber
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Giriş: 17.04.2023 11:44
Sudan'da ordu ve hızlı destek kuvvetleri arasında 15 Nisan'da başlayan çatışmalar devam ediyor. Şu ana kadar 97 kişi hayatını kaybetti, bin 126 kişi yaralandı. Kendisi de Sudan vatandaşı olan ve Türkiye'de görev Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mayada Kamal Eldeen, A Haber canlı yayınında Sudan’da yaşananları anlattı.
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Sudan’da neler oluyor? A Haber’de anlattı
Sudan'da neler oluyor? A Haber'de anlattı
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