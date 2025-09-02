Sudan’da heyelan felaketi! En az bin ölü

Sudan'ın batısında batısında etkili olan şiddetli yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Dağ yamacında bulunan bir köyü vuran heyelan evleri toprak altında bıraktı. Toprak kayması nedeniyle en az bin kişi hayatını kaybetti. Kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgede yerel halk da sevdiklerini çıkartabilmek için zamanla yarışıyor.. Ancak her dakika umut daha da azalıyor.

