Steve Bannon'dan İsrail'e sert mesajlar: CIA, MOSSAD tarafından kontrol ediliyor
Steve Bannon’dan İsrail’e sert mesajlar: CIA, MOSSAD tarafından kontrol ediliyor

Steve Bannon'dan İsrail'e sert mesajlar: CIA, MOSSAD tarafından kontrol ediliyor

ahaber.com.tr
Giriş: 21.10.2025 15:38
ABD’de bir dönem Donald Trump’ın en büyük destekçilerinden olan gazeteci Steve Bannon, İsrail’e yönelik sert eleştirilerde bulundu. Bannon, CIA’nin İsrail tarafından kontrol edildiğini iddia etti ve Hamas meselesinde Witkoff’a CIA’nin yalan söylediğini öne sürdü. Ayrıca, İsrail’in ABD ile İran arasında olası bir nükleer anlaşmadan rahatsız olduğu için Tahran’a yönelik saldırılara yöneldiğini savundu. Bannon’ın açıklamaları, Washington’daki tartışmaları yeniden alevlendirdi.
