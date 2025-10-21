Steve Bannon’dan İsrail’e sert mesajlar: CIA, MOSSAD tarafından kontrol ediliyor

ABD’de bir dönem Donald Trump’ın en büyük destekçilerinden olan gazeteci Steve Bannon, İsrail’e yönelik sert eleştirilerde bulundu. Bannon, CIA’nin İsrail tarafından kontrol edildiğini iddia etti ve Hamas meselesinde Witkoff’a CIA’nin yalan söylediğini öne sürdü. Ayrıca, İsrail’in ABD ile İran arasında olası bir nükleer anlaşmadan rahatsız olduğu için Tahran’a yönelik saldırılara yöneldiğini savundu. Bannon’ın açıklamaları, Washington’daki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

