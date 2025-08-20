20 Ağustos 2025, Çarşamba

Haberler Dünya Videoları Soykırım ordusu Gazze'ye girmeye hazırlanıyor! 60 bin yedek işgalci asker göreve çağırıldı
Soykırım ordusu Gazze’ye girmeye hazırlanıyor! 60 bin yedek işgalci asker göreve çağırıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.08.2025 16:16
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in sunduğu Gazze kentini işgal planını onayladı. 60 bin yedek asker göreve çağrıldı. İsrail yaklaşık bir milyon Filistinliyi bir kez daha sürgün edecek. Ayrıntıları Anadolu Ajansı muhabiri Enes Canlı Kudüs’ten aktardı.
