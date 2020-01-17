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17.01.2020

Sosyal medyadan tam puan aldı! Erişteden öyle bir şey yaptı ki...

Rusya'nın başkenti Moskova'da müzik aletleri tamiratı yapan Artyom Mayer, kendisine erişteden bir elektro gitar yaptı. Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Mayer özellikle gitar meraklılarından tam puan aldı. Görüntüler Mayer'in bir alışveriş merkezine giderek çok sayıda erişte satın almasıyla başlıyor. Bunları atölyesine getiren Mayer erişteleri bir gitar kalıbına doldurduktan sonra yapıştırıcı dökerek donduruyor. Mayer ardından bu kalıbı önce kesiyor ardından gitarı için detayları hazırlıyor. Saatlerce süren çalışma sonrası Mayer gitarını büyük bir keyifle çalıyor. Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan adam, izleyenlerin büyük beğenisini topladı.

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