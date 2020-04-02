Sosyal medya koronavirüsle (corna virus) mücadele eden sağlık çalışanının görüntüsünü konuşuyor |Video

Dünya yeni tip koronavirüs (corona virüs) salgınıyla mücadele ediyor. Vaka sayısı 1 milyona yaklaşırken dünyanın dört bir yanında sağlık çalışanları gecelerini gündüzlerine katarak mesai kavramı olmaksızın insanlara şifa dağıtmak için mücadelelerini sürdürüyorlar. Sosyal medyada yayınlanan bir görüntü ise onların bu kritik günlerde, ne kadar zorlu bir süreç yürüttüğünü kanıtlar nitelikte... Sosyal medyada bir sağlık çalışanı bulduğu sandalyeye oturup dinlenmek istediği sırada yorgunluktan uyumamak için direndiğini gösterdiği o anlara ait görüntüler kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girdi.