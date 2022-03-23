23 Mart 2022, Çarşamba
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Son dakika: Somali’de BM binasına saldırı!
Son dakika haberine göre… Moğadişu’daki Birleşmiş Milletler yerleşkesine saldırı düzenlendi. Somali Ulusal Televizyonunun (SNTV) haberine göre, BM'nin yanı sıra Avrupa Birliği ve Afrika Birliği ofislerinin de yer aldığı Halane yerleşkesinin girişlerinden birine saldırı yapıldı. Güvenlik güçleri, üst düzey koruma altında olan yerleşkeye saldıranlara karşılık verdi. Polis, saldırıya ilişkin henüz açıklama yapmadı.