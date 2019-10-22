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22.10.2019
Son dakika: Oslo'da ambulanslı saldırı! Çok sayıda yaralı var
Norveç’in başkenti Oslo’da silahlı bir kişi çaldığı ambulansı kalabalığın üzerine sürerek çok sayıda kişiyi yaraladı. Oslo emniyet müdürlüğü konu ile ilgili geniş çaplı bir araştırma başlattı. Olayın terör eylemi olma ihtimali üzerinde duruluyor. Saldırganın ambulansı çalmasına yardım eden bir kadın da polis tarafından aranıyor. Norveç'in başkenti Oslo'da silahlı bir kişi çaldığı ambulansı kalabalığın üzerine sürerek çok sayıda kişiyi yaraladı.
Oslo polisinin basın açıklamasına göre, silahlı bir kişi çaldığı ambulansı Torshov Caddesi'nde kalabalığın üzerine sürdü. Silahlı saldırgan, polis tarafından açılan ateş sonucu durdurulabildi. Yaralı olarak ele geçirilen saldırgan hastaneye kaldırıldı. Çok sayıda kişinin ambulansın altında ezildiği bölgede bir de bebek arabası bulunurken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
TERÖR BAĞLANTISI ARAŞTIRILIYOR
Oslo emniyet müdürlüğü konu ile ilgili geniş çaplı bir araştırma başlattı. Olayın terör eylemi olma ihtimali üzerinde duruluyor. Saldırganın ambulansı çalmasına yardım eden bir kadın da polis tarafından aranıyor.
Oslo polisinin basın açıklamasına göre, silahlı bir kişi çaldığı ambulansı Torshov Caddesi'nde kalabalığın üzerine sürdü. Silahlı saldırgan, polis tarafından açılan ateş sonucu durdurulabildi. Yaralı olarak ele geçirilen saldırgan hastaneye kaldırıldı. Çok sayıda kişinin ambulansın altında ezildiği bölgede bir de bebek arabası bulunurken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
TERÖR BAĞLANTISI ARAŞTIRILIYOR
Oslo emniyet müdürlüğü konu ile ilgili geniş çaplı bir araştırma başlattı. Olayın terör eylemi olma ihtimali üzerinde duruluyor. Saldırganın ambulansı çalmasına yardım eden bir kadın da polis tarafından aranıyor.
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