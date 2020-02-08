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08.02.2020
Son dakika: KKTC’de dolu yağışı etkili oldu |Video
KKTC’de dolu yağışı etkili oldu. Dipkarpaz'da bulunan Zafer Burnu bölgesi bir anda bastıran dolu yağışı nedeniyle beyaza büründü.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni etkisi altına alan soğuk ve yağmurlu hava KKTC'nin en uç bölgesini dolu yağışı sonrası beyaza bürüdü.
Özelikle Dipkarpaz'da bulunan Zafer Burnu bölgesinde yağış şiddetli doluya dönüşünce her taraf bembeyaz oldu.
Bölge sakinlerinden Yusuf Güngör de o anları cep telefonuyla görüntüledi.
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