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İngiltere'de tuvalet kağıdı hırsızlığı! Sürükleyerek getirdiler |Video
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İngiltere'de başkent Londra'daki bir kişi süpermarketten tuvalet kağıdı çalarken yakalandı. Londra'nın Enfield semtinde orta yaşlı bir kişi, süpermarketten tuvalet kağıdı çalarken mağazanın dışında yakalandı. Güvenlik görevlilerine direnen hırsızı ayaklarından sürükleyerek markete getirmeye çalıştı. O anlar bir müşteri tarafından cep telefonuyla kayda alındı.
ANINDA SORGUYA ALINDI
Öte yandan süpermarketteki güvenlik güçleri hırsızın çalmaya çalıştığı tuvalet kağıtları 'delil' olarak kayda geçirdi. Süpermarket yetkilisi yaptığı açıklamada "Orta yaşlı bir adamın tuvalet kağıdı dolu market arabasını ödeme yapmadan dışarı çıkardığını tespit etti. Güvenlik görevlilerinin ısrarlı uyarılarına rağmen ödeme yapmadan kaçan hırsızı marketin dışında yakaladık ve markete geri getirdik" dedi. Polis ismi açıklamayan adamı gözaltına aldı.
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