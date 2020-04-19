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19.04.2020

İngiltere'de tuvalet kağıdı hırsızlığı! Sürükleyerek getirdiler |Video

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında bilonçonun ağırlaştığı İngiltere’de başkenti Londra’daki bir kişi süpermarketten tuvalet kağıdı çalarken yakalandı. Tuvalet kağıdı çalan kişi güvenlik güçleri tarafından sürüklenerek sorguya alındığı anlar amatör kameralara yansıdı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İngiltere'de başkent Londra'daki bir kişi süpermarketten tuvalet kağıdı çalarken yakalandı. Londra'nın Enfield semtinde orta yaşlı bir kişi, süpermarketten tuvalet kağıdı çalarken mağazanın dışında yakalandı. Güvenlik görevlilerine direnen hırsızı ayaklarından sürükleyerek markete getirmeye çalıştı. O anlar bir müşteri tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

ANINDA SORGUYA ALINDI

Öte yandan süpermarketteki güvenlik güçleri hırsızın çalmaya çalıştığı tuvalet kağıtları 'delil' olarak kayda geçirdi. Süpermarket yetkilisi yaptığı açıklamada "Orta yaşlı bir adamın tuvalet kağıdı dolu market arabasını ödeme yapmadan dışarı çıkardığını tespit etti. Güvenlik görevlilerinin ısrarlı uyarılarına rağmen ödeme yapmadan kaçan hırsızı marketin dışında yakaladık ve markete geri getirdik" dedi. Polis ismi açıklamayan adamı gözaltına aldı.

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